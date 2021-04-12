В Краснодаре планируют решить проблему автомобилизации

В столице Кубани внедряют проекты по изменению структуры городской мобильности. Речь идет о решении проблемы автомобилизации, снижении нагрузки на улично-дорожную сеть, переходе от личного к экологически чистому общественному транспорту, а также повышению качеству пассажирских перевозок, сообщили в мэрии Краснодара.

По словам заместителя главы краевого центра Артема Доронина, в настоящее время общее состояние дорожной сети в городе напрямую зависит от развития инфраструктуры для общественного транспорта.

«В нашем городе, являющимся центром краснодарской агломерации, развитие транспортной системы должно лечь в основу первоочередных инженерных решений и новой градостроительной политики», — заявил господин Доронин.

Дмитрий Михеенко