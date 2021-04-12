Участник псковской акции в поддержку Навального получит обвинение по четырем статьям УК

Псковская прокуратура утвердило обвинение и готовится направить в суд дело 43-летнего жителя Пушкинских Гор, задержанного на акции в поддержку Алексея Навального 31 января, сообщает «Псковская губерния». Мужчине вменяют нападение на сотрудника полиции (ст. 318 УК РФ), призывы к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК РФ), призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ) и незаконное хранению оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ).

По версии следствия, гражданин публиковал в TikTok видео с призывами к насильственным методам борьбы с действующей властью, включающими призывы убивать силовиков и госслужащих. Также он призывал людей выходить на акции в поддержку Алексея Навального и взорвать телецентр «Останкино». Его задержали в Пскове 31 января как раз на этой акции. Он сопротивлялся полицейским, одного из которых ударил. Во время обыска в его доме нашли незарегистрированное нарезное оружие и патроны.

В прокуратуре Пскова не смогли рассказать больше подробностей об этом деле.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург