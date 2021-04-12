Бывшего замначальника Росгвардии в Воронежской области будут судить за ремонт дома руками бойцов

Центральный районный суд Воронежа рассмотрит уголовное дело против бывшего заместителя начальника регионального управления Росгвардии Александра Ухина. Его обвиняют в принуждении подчиненных бойцов к бесплатному ремонту своего домовладения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Воронежской области, утвердившая 12 апреля обвинительное заключение по делу. Личность фигуранта, которую прокуратура не раскрывает, “Ъ-Черноземье” подтверил источник в силовых структурах региона.

39-летний офицер в мае-августе 2018 года систематически привлекал пятерых росгвардейцев выполнять ремонтные работы в находящемся в его пользовании частном доме «путем обязательных к исполнению указаний», считает следствие. Это «отрицательно повлияло на нормальную работу управления Росгвардии из-за отсутствия служащих по месту несения службы», ущерб силовики оценили в более 150 тыс. руб.

Господину Ухтину предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ, максимальное наказание — четыре года лишения свободы).

Ранее господин Ухтин пытался избежать судимости, ходатайствуя в Ленинский районный суд Воронежа о применении к нему в качестве меры наказания судебного штрафа. Против этого протестовала прокуратура, с ней в итоге согласился и райсуд, и Воронежский областной суд, куда господин Ухтин обжаловал первый вердикт.

Сергей Калашников