Коронавирусу противопоставят спрей

В России запатентовали спрей для профилактики и лечения коронавируса. Разработкой занимается Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), возглавляемое Вероникой Скворцовой. Лекарство назвали «МИР-19», а статью о нем опубликовали в журнале Allergy, который выпускает Европейская академия аллергологии и клинической иммунологии. Препарат планируют применять в виде спрея для горла или носа. Разработчики уверяют, что «МИР-19» предотвращает осложнения, которые вызывает COVID-19, например, воспаление легких или образование тромбов в кровеносных сосудах.

Правда, говорить о научном прорыве пока рано, отмечает директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович: «Патент еще не означает регистрацию для массового использования. Обычно патентуют молекулу, которую только собираются исследовать — это стандартная история. Но не факт, что она когда-нибудь увидит свет. Единственное, что мы можем делать, когда боремся с вирусами — это стимулировать работу собственного иммунитета. Как правило, используются интерфероноподобные либо стимулирующие работу тимуса, Т-клеток, B-лимфоцитов, Т-лимфоцитов лекарства. Ничего другого пока не придумали, кроме, может быть, препарата, который напрямую действует, например, на вирус гепатита C. Таких препаратов несколько, и это реальный прорыв. Но мы пока не умеем убивать вирусы напрямую.

Но это не интерферон, это что-то другое, действительно новый подход. Поэтому и интересно посмотреть результаты клинических испытаний».

На сайте ФМБА сказано, что ученые завершили первую фазу клинического исследования «МИР-19», в ходе которой доказали безопасность и хорошую переносимость препарата. В агентстве также сообщили, что стартует вторая фаза испытаний — уже на людях, зараженных коронавирусом. Доктор биологических наук, профессор Сколковского института и Ратгерского университета в США Константин Северинов по просьбе “Ъ FM” изучил опубликованные данные о препарате.

Он относится к заявлениям ФМБА со скепсисом: «Люди еще в начале 90-х годов придумали концепцию так называемых антисенсов (антисмысловых РНК). Идея состоит в том, что, если у вас есть некоторый ген РНК, вы можете с помощью комплементарной ему молекулы направлено изменить уровень работы того или иного гена. За последние 30 лет на это было потрачено приблизительно $30 млрд, а может быть, и больше. Никаких готовых терапий не появилось, но люди продолжают стараться.

То, что здесь описано, было показано — внимание — на сирийских хомяках. Они могут быть заражены коронавирусом, от которого у них возникает легкий кашель. Если хомяку дать подышать спреем, который содержит такую молекулу, уровень кашля у него понижается. То есть на сегодняшний день есть одна из многих молекул-кандидатов. В мировых лабораториях их разрабатывают сотнями.

Достоинством «Спутника V» является то, что его используют на людях, а вот эту странную молекулу показали пока что только на хомяках».

В Санкт-Петербурге, в НИИ гриппа им. Смородинцева тем временем тоже разрабатывают спрей, но уже как вакцину против коронавируса. Клинические испытания препарата запланированы на ближайшую осень. А доступной для россиян четвертая вакцина может стать следующей зимой или весной.