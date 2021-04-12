Bentley показала гоночный Continental GT3 Pikes Peak

Bentley Continental GT3 Pikes Peak. Фото: Bentley

Bentley Continental GT3 Pikes Peak. Фото: Bentley

Автомобиль позиционируется как «самый экстремальный вариант дорожного Bentley в истории». Машина получила развитый аэродинамический обвес, включающий в себя массивный сплиттер спереди и огромные диффузор и антикрыло сзади, дополненные другими аэродинамическими элементами.

Continental GT3 Pikes Peak получил мотор, построенный на базе 4-литрового V8 от дорожного купе Bentley Continental GT V8, но мощность двигателя не раскрывается. На стандартном спорткаре агрегат выдает 550 л.с., однако гоночная версия мотора будет работать на биотопливе и его отдача пока не названа.

К заезду Pikes Peak International Hill Climb автомобиль будет готовит частная британская команда Fastr, которой помогают заводское подразделение Bentley Motorsport и фирма M-Sport, делавшая Bentley Continental GT3. В гонке выставлять новинку станет американская команда K-PAX Racing.

За руль Continental GT3 Pikes Peak сядет пилот Риз Миллен, который за рулем подготовленных Bentley Motorsport кроссовера Bentley Bentayga (2018 год) и купе Bentley Continental GT (2019 год) стал победителем гонки на Пайкс-Пик в классе стандартных автомобилей. В 2021 году гонщик поборется за победу в классе Time Attack 1, где лучшим достижением на сегодняшний день является время 9 мин. 36 сек.

Напомним, популярная гонка Pikes Peak International Hill Climb проходит ежегодно в Колорадо и представляет собой 19,99 километровую дистанцию со 156 поворотами по подъему на гору.