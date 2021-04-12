Содержание петербургских дорог перейдет под контроль КРТИ

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга подготовил проект постановления о передаче ему всех полномочий по содержанию улично-дорожной сети города. В случае его утверждения разделенные между КРТИ и комитетом по благоустройству задачи по содержанию дорог будут сконцентрированы в одном ведомстве.

Об этом рассказала «Фонтанка». Проект постановления предполагает, что КРТИ будет полностью содержать улично-дорожную сеть, исключая задачи по организации дорожного движения, а также работ с разметкой, знаками и светофорами. Также КРТИ будет согласовывать всю проектную документацию по размещению в линиях дорог объектов строительства и розничной торговли, а также рекламы. Принятие постановления скажется и на численности сотрудников обоих комитетов, утверждает издание: численность сотрудников КРТИ вырастет со 100 до 125 человек, а комитет по благоустройству сократят до 90 человек со 115.

Ранее “Ъ-СПб” писал о планах КРТИ отремонтировать почти 100 км дорог в 2021 году.