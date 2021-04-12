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В Кавказском биосферном заповеднике пересчитают волков

С 12 по 15 апреля на 22 учетных маршрутах на всей территории Кавказского биосферного заповедника пройдут мероприятия по учету численности волков, сообщает пресс-служба заповедника.

Обследование мест обитания хищников будет проводиться учетными группами, в состав которых входят госинспекторы и научные сотрудники. По расчетам профессора Анатолия Кудактина, в настоящее время в заповеднике на общей площади 7-12 тыс. га находятся 11 волчьих семей, общая численность - около 70 особей. Точное количество животных этого вида установят в результате учета, результаты которого будут готовы в срок от одной до двух недель.

Цель ученых - проверить гипотезу о начале процесса авторегуляции численности хищников. По данным сотрудников заповедника, количество волчьих семей не изменилось, при этом наблюдается сокращение репродуктивности самок. Это может быть связано с изменением кормовой базы данного вида.

Ольга Логинова


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