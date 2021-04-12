В Томской области назначен новый руководитель регионального управления ФАС России

Новым главой томского управления ФАС России стал Вадим Алиев, сообщила пресс-служба ведомства. С 11 марта 2021 года он временно исполнял обязанности руководителя.

С 27 сентября 2000 года до марта этого года главой управления был Владимир Шевченко. Он покинул пост в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе. Ему исполнилось 65 лет.

Вадим Алиев родился в 1992 в Екатеринбурге. В 2014 году окончил Уральский федеральный университет имени Б. Н. Ельцина, в 2018 году — Уральский государственный юридический университет. Начал работать в антимонопольных органах в 2014 году. В ноябре 2020 года стал заместителем руководителя томского УФАС России.

Екатерина Лукашевич