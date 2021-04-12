В Краснокамске запустили линию по выпуску мелованного картона

Краснокамское ООО «КАМА Картон» (входит в группу компаний «КАМА») выпустило первую опытную партию мелованного картона. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

После выхода на проектную мощность объем производства FBB-картона составит 220 тыс. тонн в год, что позволит импортозаместить до половины объема российского рынка мелованного коробочного картона.

На новом производстве будут работать 1 тыс. сотрудников, сервисным обслуживанием проекта займутся 150 подрядных организаций. Сырьем для производства мелованного картона станет древесина лиственных пород. В создание первого российского производства мелованного коробочного картона был инвестирован 21 млрд руб. Для его реализации было создано ООО «КAMA Картон», приобретено и смонтировано передовое оборудование. Производственные и вспомогательные площади нового комплекса занимают свыше 100 тыс. кв. м.