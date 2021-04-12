В Адлерском парке отдыха появится колесо обозрения диаметром 35 м

В Сочи проводятся работы по ремонту и реконструкции муниципального парка Адлерского района, сообщает пресс-служба администрации курорта. В ходе обновления общественной зоны отдыха, будет отремонтирован фонтан, который не работал два года, а также появится новые аттракционы. В их числе – новое колесо обозрения с закрытыми кабинками, оснащенными системой кондиционирования, диаметр колеса – 35 м.

Возле колеса обозрения установят стационарную сцену для проведения культурно-массовых мероприятий. На территории парка установят систему видеонаблюдения, обновят входные группы, лавочки, выполнят работы по озеленению. В настоящий момент в парке уже завершен демонтаж устаревших аттракционов, ведется ремонт фонтана – замена облицовки и инженерных сетей.

Сообщается, что все работы по благоустройству парков и зеленых зон, которые ведутся в Сочи, будут закончены к 1 июня.

Ольга Логинова