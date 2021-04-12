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«Россети Кубань» получили кредит от Райффайзенбанка в 1,5 млрд рублей

Финансовая организация открыла ПАО «Россети Кубань» кредитную линию с лимитом 1,5 млрд руб., сообщается в пресс-релизе Райффайзенбанк. Средства могут направляться на финансирование финансово-хозяйственной деятельности организации, в том числе инвестиционной, а также для погашения обязательств по возврату денежных средств, привлеченных от третьих лиц.

«Наш банк начинает сотрудничества с “Россети Кубань”. Цель Райффайзенбанка — быть хорошим партнером и отвечать ожиданиям наших клиентов», – рассказал руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка Дмитрий Средин.

Андрей Ульченко


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