Гринпис заявил о незаконности строительства в Сочи курорта «Долина Васта»

По мнению российского отделения природоохранной организации Гринпис, строительство нового горнолыжного курорта на землях Сочинского национального парка приведет к разрушению природных комплексов, уже пострадавших от застройки и расширения существующих курортов. Заявление о том, что российское отделение Гринпис следит за развитием ситуации в Сочинском национальном парке и не допустит разрушения последних сохранившихся природных территорий Западного Кавказа, появилось на официальном сайте организации.

Сообщается, что создать курорт «Долина Васта» невозможно, не нарушив федеральный закон №321, принятый в 2018 году, который запрещает строить капитальные спортивные объекты и необходимую для них инфраструктуру на землях нацпарков. При этом представленный инвесторами проект застройки предполагает размещение на территории курорта 80 км горнолыжных трасс и нескольких подъемников, запланированная протяженность будущей канатной дороги составляет 13 км.

Как писал “Ъ-Кубань”, ВЭБ, «Интеррос» и компания «Васта Дискавери» заявили о намерении создать в горном кластере Сочи новый всесезонный курорт «Долина Васта». Объем инвестиций в строительство курорта оценивается в 80 млрд руб.

Ольга Логинова