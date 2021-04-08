В создание нового горного курорта в Сочи инвестируют 80 млрд рублей

ВЭБ, «Интеррос» и компания «Васта Дискавери» заявили о намерении создать в горном кластере Сочи новый всесезонный курорт «Долина Васта», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВЭБ. Было подписано соответствующее трехстороннее соглашение о сотрудничестве, объем инвестиций в будущий проект оценивается в 80 млрд руб., панируется организовать синдицированное финансирование проекта.

Цель создания нового курорта - развитие туризма и олимпийского наследия в регионе, создание инфраструктуры для увеличения внутреннего и въездного турпотока, что поспособствует социально-экономическому развитию Краснодарского края и Сочи.

В настоящий момент в горном кластере Сочи, в районе поселков Красная Поляна и Эсто-Садок работают три курорта – «Роза Хутор» «Красная поляна» и «Альпика-Сервис». Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в высокий горнолыжный сезон 2020-2021 года горнолыжные курорты посетили около 1,3 млн человек, на 11% больше, чем годом ранее. Три горнолыжных курорта Красной поляны продали в общей сложности более 1 млн ски-пассов, на 20% больше, чем в сезоне 2019/2020 года.

Ольга Логинова