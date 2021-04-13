«КРОЙЛ» делает ставку на сервис

Инвестиционная группа «КРОЙЛ» создает в Красноярске сеть современных автозаправочных комплексов, каждый из которых будет включать в себя помимо АЗС еще и кафе, магазин, а также ускоренную заправку для электромобилей. О том, насколько могут быть оправданы инвестиции в подобные проекты, рассказал директор «КРОЙЛ» Виталий Кашкарев.

– Виталий Борисович, инвестиционная группа «КРОЙЛ» с середины 2000-х годов реализовала несколько инфраструктурных инвестпроектов в Богучанском районе Красноярского края, это территория, отнесенная к территориям Крайнего Севера. Насколько оправданы инфраструктурные инвестиции в такой местности?

– В 2004 году мы приобрели нефтебазу в поселке Таежном. В течение следующих пяти лет мы вложились в комплексную модернизацию нефтебазы, отладили поставки топлива. После этого на нас обратили внимание местные власти, предложили создать в районе сеть АЗС – это стало для нас стратегическим решением, сеть была отстроена с 2008 по 2010 год.

К 2012-му увеличился объем грузов, как перевозимых из региона, так и поступающих на северо-восток края, в результате чего было принято решение о реализации инвестиционного проекта грузового терминала на ст. Карабула. Данный проект также получил поддержку со стороны власти и Красноярской железной дороги. В 2016-м он объединил в себе все функции по обработке отгружаемых и поступающих в регион грузов. За 2020 год было обработано около 500 тыс. тонн грузов, от нефтепродуктов до железобетона, оборудования и пиломатериалов. Общий объем инвестиций на сегодняшний день составил 1 млрд руб.

Момент для реализации был выбран правильно, так как в этот период на северо-востоке края запускались крупные проекты по освоению Нижнего Приангарья, такие как Юрубчено-Тохомское месторождение, Куюмбинское месторождение, Богучанская ГЭС, «Краслесинвест» и алюминиевый завод. Для них мы сегодня являемся основным логистическим терминалом по обработке грузов, перевозимых по железной дороге.

– С какими сложностями сталкивается инвестор, реализуя проекты в условиях Крайнего Севера?

– Есть несколько основных задач при реализации данного рода проектов. Первая – это квалифицированные кадры. Непросто убедить специалиста работать в районе с жестким климатом и слабой социальной инфраструктурой. При этом приходится конкурировать за профессионалов с крупными государственными и частными компаниями. Вторая – это стоимость материалов и работ на территории Крайнего Севера, которая может превышать на 50–60 % стоимость таких же работ, например, в Красноярске. Третья задача – это объем и срок привлечения инвестиционных ресурсов, который составляет 5–7 лет. Не каждый проект это выдержит.

– Сегодня «КРОЙЛ» отстраивает собственную сеть высокотехнологичных АЗС в Красноярске. Как родилась эта идея?

– Красноярск – это агломерация с населением больше миллиона людей и высокой конкуренцией в сегменте автозаправочных комплексов, при этом уровень сервиса для современного клиента, на мой взгляд, недостаточно развит. Я считаю, что автолюбители, коим сам и являюсь, заслуживают лучшего сервиса. Наш пилотный проект был реализован на основе подробного анализа целевой аудитории, так как любой бизнес-проект должен решать конкретные проблемы людей.

Также важную роль играют архитектура, дизайн и благоустройство объекта: любой инвестор, связанный со строительством, должен понимать, что он влияет на облик города. Именно поэтому наш пилотный автозаправочный комплекс «Нефтеком» на Комсомольском, 2а, включает в себя не только АЗС, но и парковую зону, мини-маркет, кафе, удобную и современную туалетную комнату, большую парковку с видеонаблюдением и станцию быстрой электрозарядки.

Накопленный опыт и знания о запросах наших клиентов мы постараемся реализовать в следующих наших проектах, два из которых находятся в высокой степени готовности, пуск намечен на конец ІІ квартала 2021 года.

– Свои красноярские АЗС вы оснащаете еще и станциями электрозаправки? Насколько эта услуга востребована сегодня?

– Все наши городские проекты предусматривают наличие электрозаправочных постов быстрого цикла, это значит, что мы всего за 20 минут заправим до 80 % емкости батареи вашего электромобиля. А водитель это время может провести у нас в кафе или магазине.

Перспективы развития спроса есть, количество электромобилей растет, но росту мешают два фактора: технологический – батареи быстро теряют емкость при низких температурах – и инфраструктурный – недостаточное количество зарядных станций быстрого цикла. Как только будут решены эти вопросы, мы увидим взрывной рост количества электрокаров.