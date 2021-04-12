«Самолет» построит жилой квартал в поселке имени Свердлова

Компания «Самолет» планирует построить на территории пос. им Свердлова во Всеволожском районе Ленобласти более 0,5 млн м. кв. жилья.

Как сообщили "Ъ-СПб» в правительстве региона, девелопер планирует осваивать территорию общей площадью около 80 га, примыкающую к Невскому лесопарку.

На четырех участках компания намерена построить жилой квартал на 17 тыс. человек. Кроме жилых многоквартирных домов, в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования, предполагается построить несколько детских садов общей вместимостью не менее 1 тыс. мест и школу на 1,6 тыс. мест.

В правительстве Ленобласти уточнили, что строительство может начаться только при решении вопросов транспортной доступности для будущих жителей. В частности, речь идет о строительстве дороги от Октябрьской набережной до трассы «Кола» и реконструкции дороги «Санкт-Петербург – завод им. Свердлова-Всеволожск».

Добавим, что на территории пос. им Свердлова свой проект реализует компания ЦДС. Площадь застройки составит 97 га, будет построено 42 жилых дома и объекты инфраструктуры.