В Ленобласти договорились с ГК ЦДС о проектировании магистрали к Новосаратовке

Власти Ленинградской области заключили соглашение с группой компаний ЦДС о начале работ по проектированию магистрали между Октябрьской набережной Невы и Мурманским шоссе. Работы планируется начать в 2023 году.

Об этом сообщает «Единый ресурс застройщиков». Будущая магистраль должна будет обеспечить транспортную доступность Новосаратовки, где реализуется проект комплексного освоения территорий. Подчеркивается, что все работы по проектированию будут выполнены за счет ГК ЦДС и завершатся в 2022 году. Затем к строительству планируется привлечь софинансирование от минтранспорта РФ.

Также в рамках работ за счет Ленобласти будет расширена Октябрьская набережная. В настоящий момент проект проходит государственную экспертизу.

О перспективах появления в Новосаратовке станции метро — в материале “Ъ-СПб” "Ленобласть копает под Новосаратовку"