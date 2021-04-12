ВРП Липецкой области сократился на 1% в 2020 году

Валовый региональный продукт (ВРП) Липецкой области в 2020 составил 99,1% к уровню 2019-го. Об этом сообщили в областном совете депутатов, комментируя отчет губернатора Игоря Артамонова о результатах работы обладминистрации.

В облсовете отметили, что по РФ ВРП составил 96% к 2019-му, сокращение было намного существеннее и составило 4%.

Вице-спикер облсовета и председатель комитета по экономике Василий Мурузов заявил, что «несмотря на складывающиеся из-за пандемии условия, программы социально-экономического развития региона были реализованы на должном уровне, сохраняется инвестиционная привлекательность региона».

Объем привлеченных в экономику области инвестиций составил 167 млрд руб., было создано почти 12,5 тыс. новых рабочих мест.

О том, как в 2020 году сработала промышленность региона, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Индустрия села на колеса».

Сергей Калашников