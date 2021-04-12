Французские Suez и Veolia создают объединенную компанию с годовым оборотом €37 млрд

Французский оператор коммунальных услуг Veolia договорился о слиянии с энергетической компанией Suez. Компании начали переговоры о слиянии еще в августе прошлого года. В октябре Veolia достигла соглашения с другой французской энергетической компанией Engie о выкупе у нее 30-процентного пакета акций Suez. Тогда же Veolia заявила о намерении выкупить и оставшиеся акции своего конкурента. За каждую акцию Suez Veolia готова была заплатить €18. Таким образом, сумма покупки составила бы €3,4 млрд. Однако акционеры Suez сочли эти условия неприемлемыми, а саму попытку поглощения — враждебной. Против враждебного поглощения выступило правительство Франции, которое является акционером Engie. При этом власти позволили компаниям вести переговоры о слиянии и дали принципиальное согласие на сделку, если та будет одобрена советом директоров и акционерами Suez.

Сегодня было объявлено, что после нескольких месяцев переговоров Veolia согласилась повысить свое предложение до €20,5 за каждую акцию Suez. Стороны должны подписать соглашение до 14 мая. В результате сделки будет создан энергетический гигант, предоставляющий коммунальные услуги, с годовым оборотом в €37 млрд. В составе новой объединенной компании Suez будет заниматься предоставлением коммунальных услуг во Франции, Италии, Чехии, Африке, Центральной Азии, Индии, Китае и Австралии. Ожидается, что годовая выручка новой Suez составит около €7 млрд.

Кирилл Сарханянц