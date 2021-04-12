По классике Макияж и прически с премии BAFTA в дистанционном формате

Анна Кендрик

Звезда сериала «Личная жизнь» выбрала для церемонии классику — ассиметричная голливудская волна на современная лад, то есть локоны мягко завиты от середины длины. Макияж сделан в приглушенной розовой гамме с акцентом на глаза в виде стрелок как нижнему и верхнему контуру.

Рене Зеллвегер

Объемный боб и минимум макияжа — актриса продемонстрировала лаконичный бьюти образ, сделав акцент на платье с открытым декольте и деликатный загар. Нюдовая помада с матовой текстурой на губах идеально гармонирует с оттенком румян.

Приянка Чопра

Индийская актриса появилась на церемонии в двух нарядах, но бьюти образ оставила неизменным. Макияж выполнен в теплых тонах, а на губах — ярко-красная помада в тон жакету. Главным украшением образа стал высокий хвост с объемными «пузырями» по всей длине.

Ванесса Кирби

Главная героиня ленты «Фрагменты женщины» продемонстрировала на премии легкий образ с минималистичными акцентами. Волосы уложены в гладкий пучок, а на глазах — тонкие стрелки от середины века. Широкие брови зачесаны наверх, а на губы нанесена светло-коралловая помада.

Фиби Дайневор

Звезда сериала «Бриджертоны» также продемонстрировала на церемонии современный вариант голливудской волны. Рыжий оттенок волос актрисы гармонично дополняет макияж в той же теплой гамме. На губах — помада светло-кирпичного оттенка.

Мария Бакалова

Один из самых красивых и нарядных образов продемонстрировала болгарская актриса Мария Бакалова, сыгравшая в фильмах «Отец» и «Борат 2». Брови зачесаны наверх, на глазах — стрелки на сиреневой подложки в цвет платья, а на губах — плотный блеск кораллового оттенка. Распущенные волосы разглажены и уложены назад, а у корней заметен влажный эффект.

Синтия Эриво

Британская певица и актриса сделала в бьюти образе акцент на глаза. На веки нанесены сияющие оранжево-розовые тени в один тон, а на губах — нюдовый блеск.

Гугу Мбата-Роу

Актриса из сериала «Утреннее шоу» представила образ в стиле 20-х годов прошлого века. Основными акцентами стали «холодная волна», мягкая спадающая на лоб, и баклажанного оттенка помада.