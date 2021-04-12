Прекращено дело о банкротстве нижегородского управления ремонта дорог

Арбитражный суд Нижегородской области прекратил дело о банкротстве муниципального предприятия Нижнего Новгорода «Ремонт и эксплуатация дорог» (МП РЭД), следует из судебной картотеки. Как писал “Ъ-Приволжье”, иск о несостоятельности РЭД подало кстовское ООО «Автомагистраль» из-за задолженности 25,3 млн руб.

В решении суда отмечено, что компания отозвала иск в связи с оплатой долга. Ранее МП РЭД безуспешно пытались обанкротить другие истцы. По данным «СПАРК-Интерфакс», в отношении муниципального предприятия открыто 131 исполнительное производство на 45 млн руб.

Добавим, в начале апреля мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев утвердил порядок санации МП РЭД. Дорожникам планируется предоставить бюджетные субсидии на предупреждение банкротства и восстановление платежеспособности.

По данным «СПАРК-Интерфакс», МП РЭД зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 1991 году. В 2002-2020 годах числилось как муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие Автозаводского района. Единственный владелец уставного капитала в размере 352 тыс. руб. – администрация города. Директор Валерий Трофимов. Выручка предприятия в 2020 году составила 1,2 млрд руб. при 812 тыс. руб. чистой прибыли. Кредиторская задолженность составила 344,7 млн руб., дебиторская – 84,9 млн руб.

Владимир Зубарев