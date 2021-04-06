Мэрия Нижнего Новгорода готовит санацию МП «Ремонт и эксплуатация дорог»

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев утвердил порядок санации муниципального предприятия «Ремонт и эксплуатация дорог» (МП РЭД). Дорожникам планируется предоставить субсидии из городского бюджета на предупреждение банкротства и восстановление платежеспособности, говорится в постановлении на сайте администрации.

Как следует из документа, муниципальный бюджет безвозмездно субсидирует РЭД по программе «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы. Объем поддержки покроет просроченную кредиторскую задолженность по договорам предприятия, а также долги по налогам и обязательным платежам в бюджет 2020 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», МП РЭД зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 1991 году. В 2002-2020 годах числилось как муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие Автозаводского района. Единственный владелец уставного капитала в размере 352 тыс. руб. – администрация города. Директор Валерий Трофимов. Выручка предприятия в 2020 году составила 1,2 млрд руб. при 812 тыс. руб. чистой прибыли. Кредиторская задолженность составила 344,7 млн руб., дебиторская – 84,9 млн руб.

Сейчас в отношении муниципального предприятия открыто 131 исполнительное производство на 45 млн руб. В декабре 2020 года инспекция ФНС по Автозаводскому району приостановила операции по счетам МП в Сбербанке из-за неуплаты налогов, следует из базы «СПАРК-Интерфакс». Также Арбитражный суд Нижегородской области рассматривает иск о банкротстве МП РЭД, заявленный кстовским ООО «Автомагистраль» из-за задолженности 25,3 млн руб. Ранее предприятие пытались обанкротить другие подрядчики, однако им было отказано в исках.

Добавим, прежний мэр Владимир Панов сделал МП РЭД монополистом по уборке и содержанию дорог Нижнего Новгорода. В 2020 году Нижегородский райсуд оштрафовал бывшего директора предприятия Алексея Каленова на 130 тыс. руб. за превышение служебных полномочий и мошенничество. А в марте со склада РЭД на улице Салганской украли старую чугунную ограду сквера на Звездинке, хранившуюся там после его реконструкции.

Владимир Зубарев