В Сочи в 2022 году запланирован ремонт 54 улиц в рамках нацпроекта

Городские власти Сочи обнародовали планы по ремонту в будущем году 54 улиц общей протяженностью 50 км в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает пресс-служба администрации курорта. По сообщению администрации, список улиц для ремонта составлен на основе обследования состояния дорожного полотна и обращений местных жителей. Приоритет отдается участкам, на которых находятся социально значимые объекты, также учитывается плотность населения в прилегающих районах.

В текущем году к ранее запланированным работам в рамках нацпроекта добавили также ремонт улицы Совхозная в Адлерском районе. Тем самым к концу 2021 года в городе будет отремонтировано 50 улиц общей протяженностью около 27 км, на 10 из них уже завершены основные работы по устройству асфальтобетонного покрытия. С 2019 года в рамках проекта в Сочи отремонтировали уже 169 улиц общей протяженностью более 190 км.

Ольга Логинова