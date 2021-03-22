Петербургские гостиницы почти полностью забронированы на даты проведения ПМЭФ-2021

Места в гостиницах Санкт-Петербурга на период проведения Международного экономического форума с 2 по 5 июня забронированы практически полностью. Зарезервировать номер в настоящий момент невозможно.

Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на председателя комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга Валерия Москаленко. «Бизнес ждет форума как первого мероприятия, которое позволит в том числе туристической отрасли восполнить потери прошлого года», — сказал господин Москаленко на заседании городского правительства, отвечая на вопрос губернатора Александра Беглова о подготовке Петербурга к форуму.

Господин Москаленко также отметил, что план по подготовке Петербурга к ПМЭФ-2021 уже разработан и до начала следующей недели будет представлен на утверждение.

Ранее выяснилось, что ПМЭФ-2021 решено провести в очном формате.