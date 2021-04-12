На Кубани за год на 83% выросла стоимость краткосрочной аренды дач и на 13% - квартир

По состоянию на начало апреля 2021 года на территории Краснодарского края зафиксировано подорожание краткосрочной аренды дач на 83% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Сейчас она в среднем она составляет 2,8 тыс.руб. в сутки, сообщает пресс-служба «Авито Недвижимость».

Также выросла стоимость краткосрочной аренды коттеджей – на 50%, до 4,5 тыс.руб. в сутки, загородных домов – на 25%, до 2,5 тыс.руб. в сутки, квартир - на 13%, до 1,7 тыс. руб. в сутки.

При этом в сегменте квартир сильнее всего подорожали помещения с большим количеством комнат (от четырех) – на 50% до 6 тыс.руб. в сутки, меньше всего подорожали «однушки» и студии – на 15%, до 1,5 тыс.руб. в сутки.

В целом по России на начало апреля 2021 года средняя цена на посуточную аренду квартир выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составляет 1,6 тыс. руб. в сутки. Краткосрочная аренда загородной недвижимости в среднем подорожала на 29%, до 4,5 тыс.руб. в сутки.

Ольга Логинова