Центральный офис Анкор банка в Казани продали за 65 млн рублей

Центральный офис разорившегося Анкор банка на Братьев Касимовых,47 в Казани продали на торгах с публичным предложением за 64,9 млн руб. при начальной цене 64,39 млн руб., сообщил Российский аукционный дом (РАД).

Комплекс общей площадью 2,6 тыс. кв. м, включающий четырехэтажное офисное здание площадью 1,7 тыс. кв. м, трехэтажное здание площадью 441,1 кв. м и два гаража площадью 250,5 и 145,6 кв. м., 8 апреля прибрело казанское ООО «Торговый дом "Радуга"». Сообщение о заключении договора купли-продажи с продавцом — Агентством страхования вкладов, которое является конкурсным управляющим банка — к настоящему времени не опубликовано.

«Лот продан на "публичке" на первом периоде снижения цены, при том, что максимальный дисконт мог составить 45%. Участники не стали дожидаться снижения и сделали свои предложения. Итоговая цена продажи (около 25 тыс. руб./кв.м) полностью соответствует ожиданиям рынка»,– прокомментировал итоги торгов руководитель офиса РАД в Казани Леван Шакая.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Торговый дом "Радуга"» с уставным капиталом 100 тыс. руб. принадлежит Зайтуне Шакировой. Чистые активы компании на конец 2020 года оценивались в 342 тыс. руб. Компания в 2020 показала чистый убыток в сумме 4 тыс. руб.

Как писал «Ъ-Казань», в марте текущего года Арбитражный суд Москвы по требованию Агентства по страхованию вкладов признал совладельца Анкор банка, кондитера Андрея Коркунова банкротом.

Господин Коркунов, больше известный как основатель кондитерской фабрики «А. Коркунов», приобрел Татарский коммерческий экологический банк (Татэкобанк) в Казани в 2008 году. Через год он переименовал его в Анкор-банк сбережений.

Однако 3 марта 2017 года ЦБ отозвал у кредитной организации лицензию в связи с тем, что она размещала денежные средства в низкокачественные активы и не создавала адекватных принятым рискам резервов. В апреле того же года Арбитражный суд Татарстана признал Анкор банк банкротом и открыл конкурсное производство.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"