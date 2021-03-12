Совладельца казанского Анкор-банка Андрея Коркунова признали банкротом

Арбитражный суд Москвы по требованию Агентства по страхованию вкладов (АСВ), конкурсного управляющего казанского Анкор-банка, признал совладельца разорившейся кредитной организации, кондитера Андрея Коркунова банкротом. Об этом сообщил «Ъ» со ссылкой на информацию на сайте суда.

АСВ добивалось банкротства господина Коркунова с весны прошлого года. Так, в марте 2020 года оно заявило о его привлечении, а также других бенефициаров банка, в том числе Антона Астахова, сына бывшего детского омбудсмена Павла Астахова, к субсидиарной ответственности на сумму 5,9 млрд руб. 19 мая 2020 года АСВ обратилось в суд с требованием признать Андрея Коркунова банкротом.

Господин Коркунов, больше известный как основатель кондитерской фабрики «А. Коркунов», приобрел Татарский коммерческий экологический банк (Татэкобанк) в Казани в 2008 году. Через год он переименовал его в Анкор-банк сбережений. Однако 3 марта 2017 года ЦБ отозвал у кредитной организации лицензию в связи с тем, что она размещала денежные средства в низкокачественные активы и не создавала адекватных принятым рискам резервов. В апреле того же года Арбитражный суд Татарстана признал Анкор банк банкротом и открыл конкурсное производство.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"