Коронавирус в Черноземье: 13 умерли, 561 заболел за день

12 апреля 2021 года число случаев заболевания коронавирусом в Черноземье достигло 240 тыс. (всего нарастающим итогом, считая выздоровевших и умерших пациентов), рассчитал “Ъ-Черноземье” по данным федерального оперштаба. За прошедшие сутки в шести регионах Черноземья официально зафиксирован 561 новый случай заболевания (всего 240 030), в том числе:

Белгородская область +83 новых заболевших, всего выявлено 35 296 случаев за время пандемии, умерли всего 570 пациентов;

+83 новых заболевших, всего выявлено 35 296 случаев за время пандемии, умерли всего 570 пациентов; Воронежская область +185, всего 77 495, умерли 2 493;

+185, всего 77 495, умерли 2 493; Курская область +80, всего 35 079, умерли 627;

+80, всего 35 079, умерли 627; Липецкая область +78, всего 28 587, умерли 579;

+78, всего 28 587, умерли 579; Орловская область +58, всего 33 153, умерли 519;

+58, всего 33 153, умерли 519; Тамбовская область +77, всего 30 420, умерли 434.

За последние сутки в шести областях Черноземья зафиксированы 13 случаев летального исхода пациентов с коронавирусом

По четыре пациента скончались в Курской и Липецкой областях, по двое — в Белгородской и Тамбовской. Один умер в Орловской области. В Воронежской области, по официальным данным федеральной статистики, никто не умер.

Болезнь за последние сутки победили 404 жителя Черноземья (всего 221 271), в том числе:

Белгородская область +9 новых выздоровевших, всего 33 252;

+9 новых выздоровевших, всего 33 252; Воронежская область +208, всего 72 242;

+208, всего 72 242; Курская область +115, всего 32 055;

+115, всего 32 055; Липецкая область нет новых выздоровевших, всего 25 374;

нет новых выздоровевших, всего 25 374; Орловская область +58, всего 30 601;

+58, всего 30 601; Тамбовская область +14, всего 27 747.

В России за последние сутки выявлено 8 320 случаев COVID-19. Общее число заразившихся достигло 4 649 710. Выздоровели и выписаны за сутки 6 656 человек (всего 4 272 165), скончались за сутки 277 пациентов с коронавирусом (всего 103 263).

Сергей Калашников