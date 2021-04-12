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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Коронавирус в Черноземье: 13 умерли, 561 заболел за день

12 апреля 2021 года число случаев заболевания коронавирусом в Черноземье достигло 240 тыс. (всего нарастающим итогом, считая выздоровевших и умерших пациентов), рассчитал “Ъ-Черноземье” по данным федерального оперштаба. За прошедшие сутки в шести регионах Черноземья официально зафиксирован 561 новый случай заболевания (всего 240 030), в том числе:

  • Белгородская область +83 новых заболевших, всего выявлено 35 296 случаев за время пандемии, умерли всего 570 пациентов;
  • Воронежская область +185, всего 77 495, умерли 2 493;
  • Курская область +80, всего 35 079, умерли 627;
  • Липецкая область +78, всего 28 587, умерли 579;
  • Орловская область +58, всего 33 153, умерли 519;
  • Тамбовская область +77, всего 30 420, умерли 434.
За последние сутки в шести областях Черноземья зафиксированы 13 случаев летального исхода пациентов с коронавирусом

По четыре пациента скончались в Курской и Липецкой областях, по двое — в Белгородской и Тамбовской. Один умер в Орловской области. В Воронежской области, по официальным данным федеральной статистики, никто не умер.

Болезнь за последние сутки победили 404 жителя Черноземья (всего 221 271), в том числе:

  • Белгородская область +9 новых выздоровевших, всего 33 252;
  • Воронежская область +208, всего 72 242;
  • Курская область +115, всего 32 055;
  • Липецкая область нет новых выздоровевших, всего 25 374;
  • Орловская область +58, всего 30 601;
  • Тамбовская область +14, всего 27 747.

В России за последние сутки выявлено 8 320 случаев COVID-19. Общее число заразившихся достигло 4 649 710. Выздоровели и выписаны за сутки 6 656 человек (всего 4 272 165), скончались за сутки 277 пациентов с коронавирусом (всего 103 263).

Сергей Калашников


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