Шеф-дизайнером Dacia-Lada станет Алехандро Месонеро-Романос

Концерн Renault Group объявил о назначении нового шеф-дизайнера подразделения Dacia-Lada.

Пост ответственного за дизайн моделей румынской и российской марок займет Алехандро Месонеро-Романос, который перешел во французский концерн в 2020 году. До этого специалист работал в немецком концерне Volkswagen Group, где работал над дизайном автомобилей SEAT и Cupra.

Напомним, ранее стало известно, что главным дизайнером Lada стал Жан-Филипп Салар, который сменил на этом посту Стива Маттина, создавшего фирменный стиль современных моделей «АвтоВАЗа».