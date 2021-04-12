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Шеф-дизайнером Dacia-Lada станет Алехандро Месонеро-Романос

Концерн Renault Group объявил о назначении нового шеф-дизайнера подразделения Dacia-Lada.

Пост ответственного за дизайн моделей румынской и российской марок займет Алехандро Месонеро-Романос, который перешел во французский концерн в 2020 году. До этого специалист работал в немецком концерне Volkswagen Group, где работал над дизайном автомобилей SEAT и Cupra.

Напомним, ранее стало известно, что главным дизайнером Lada стал Жан-Филипп Салар, который сменил на этом посту Стива Маттина, создавшего фирменный стиль современных моделей «АвтоВАЗа».

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