В Москве 12-летний спортсмен из Казани впал в кому после неудачного прыжка в воду

В Москве 12-летнего спортсмена из Казани ввели в кому после неудачного прыжка в воду. Об этом сообщает Telegram-канал «Муткo против».

Отмечается, что инцидент произошел 10 апреля в ходе соревнований в бассейне спорткомплекса ЦСКА. Ребенок оступился при прыжке, а затем ударился головой о бетонную вышку, с которой и прыгал. При падении он получил тяжелые травмы. Его госпитализировали в больницу. В данный момент он подключен к аппарату ИВЛ.

По данным канала, СКР проводит проверку по факту произошедшего.

"Ъ-Казань"