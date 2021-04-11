На Кубани 105 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 105 заболевших коронавирусной инфекцией. В их числе 40 мужчин и 65 женщин в возрасте до 90 лет. Несовершеннолетних пациентов нет, сообщили в оперативном штабе. Всего с начала пандемии в Краснодарском крае COVID-19 подтвердился у 43 550 человек.

Больше всего новых случаев в Краснодаре (29 человек), а также в Сочи (23 человека). Кроме того семь пациентов выявленно в Лабинском районе, шестеро - в Новороссийске, по пять – в Выселковском и Динском районах, по четыре - на территории Геленджика, Туапсинского и Апшеронского районов. Три человека получили положительный тест в Курганинском районе. По два новых пациента в Анапе, Кореновском и Отрадненском районах. По одному - в Белоглинском, Красноармейском, Успенском, Калининском, Белореченском, Темрюкском, Тихорецком, Новопокровском районах и Горячем Ключе.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края, 38 168 пациентов выписано с выздоровлением (72 – за последние сутки). 2451 умерли. 64 заболевших сейчас находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще двое – на ЭКМО.

Дмитрий Михеенко