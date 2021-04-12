СМИ: Microsoft покупает разработчика программ распознавания речи за $16 млрд

Microsoft договорилась о покупке разработчика ПО в сфере распознавания речи и искусственного интеллекта Nuance Communications Inc. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на собственные источники. По данным телеканала, стороны уже подписали соглашение, а официально о сделке может быть объявлено уже сегодня. Стоимость покупки оценивается в $16 млрд.

Nuance специализируется на создании инструментов для распознавания и транскрибирования речи во время визитов к врачу, звонков в службу поддержки клиентов и голосовой почты. Компания была основана в 1992 году, сейчас ее штат насчитывает более 7 тыс. сотрудников. По итогам четвертого квартала 2020 года разработчик добился выручки в $346 млн и чистой прибыли в размере $7 млн.

Microsoft и Nuance уже не один год являются партнерами, в том числе и в медицинской сфере. Для Microsoft эта покупка станет второй по дороговизне в истории. Крупнейшим приобретением для IT-корпорации до сих пор остается покупка LinkedIn в 2016 году за $27 млрд.

Кирилл Сарханянц