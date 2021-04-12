Ozon намерен получить банковскую лицензию

Генеральный директор Ozon Александр Шульгин заявил в интервью Financial Times, что его компания намерена получить банковскую лицензию для предоставления финтех-услуг.

«Малому и среднему бизнесу сложно получить финансирование на приемлемых условиях. Оно либо слишком дорого, либо недоступно,— заявил господин Шульгин.— Мы видим их товарооборот, вовлечение их клиентов, их коэффициент конверсии, мы храним все их товары — вся эта информация позволяет нам принимать обоснованное решение о том, какой объем займа необходим продавцам для ведения бизнеса».

В прошлом году Ozon уже запустил сервис Ozon.Invest, который предлагает продавцам B2B-кредитование. А в феврале нынешнего года маркетплейс учредил собственную микрокредитную компанию «Озон Кредит», которая и будет предоставлять займы юрлицам, работающим на площадке. Именно для нее и будет добиваться получения банковской лицензии Ozon, которую выдает ЦБ РФ.

Кирилл Сарханянц