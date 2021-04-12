Segezha Group планирует провести IPO на Мосбирже

Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК «Система») сообщил о намерении провести первичное публичное размещение обыкновенных акций (IPO) на Московской бирже. Выручка холдинга по итогам прошлого года составила 69 млрд руб.

«Предложение будет включать первичное предложение акций нового выпуска с привлечением не менее 30 млрд руб. и опцион доразмещения вторичных акций»,— сообщается на сайте Segezha Group. Компания планирует направить поступления от первичного предложения на финансирование инвестиционной программы и оптимизацию долговой нагрузки, чтобы обеспечить дальнейший рост бизнеса.

Как ранее сообщал “Ъ”, Segezha Group в рамках подготовки к IPO может купить еще один актив в Красноярском крае — Новоенисейский лесохимический комплекс. В случае покупки Segezha Group увеличит мощности по выпуску пиломатериалов на 30–50%, общая расчетная лесосека группы может увеличиться на 2,2 млн куб. м (текущий объем — 8,1 млн куб. м в год).

Подробнее — в материале “Ъ” «Segezha Group зарастает новым лесом».