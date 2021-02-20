Segezha Group зарастает новым лесом

Segezha Group в рамках подготовки к IPO может купить еще один актив в Красноярском крае, где намерена сформировать кластер по глубокой переработке древесины,— Новоенисейский ЛХК. Вхождение предприятия в группу увеличит ее мощности по выпуску пиломатериалов на 30–50%, а лесосеку — на четверть. Заплатить за НЛХК, отягощенный судебными разбирательствами с долгами на 11 млрд руб., придется 2,3 млрд. Эксперты предполагают, что покупка актива является шагом к строительству ЦБК в регионе.

Как стало известно “Ъ”, АО «Лесосибирский ЛДК №1» — структура Segezha Group (входит в АФК «Система») — 15 февраля направило заявку на участие в аукционе по продаже активов ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс» (НЛХК). Заявки принимались с 19 января по 18 февраля, и Лесосибирский ЛДК №1 стал единственным претендентом на актив. В состав лота, как указано в карточке аукциона, входят права банка непрофильных активов «Траст» (владеет 71% актива) на требования по кредитам и долгам разного рода суммарно на 11,5 млрд руб. в разных валютах. Помимо этого в лот входят права на заключение опциона на 71% акций Tegli Holdings Ltd. (владеет НЛХК) и соглашения с «Трастом» и Lariena о реструктуризации обязательств НЛХК и о возмещении убытков.

НЛХК — одно из крупнейших деревообрабатывающих предприятий замкнутого цикла, расположено в городе Лесосибирск Красноярского края. Ежегодная расчетная лесосека — 2,2 млн кубометров древесины, мощность производства топливных гранул — 60 тыс. тонн, МДФ — 20 млн кв. м. По данным агентства WhatWood, в последние два года предприятие производит 300–320 тыс. кубометров пиломатериалов (около 1% производства в РФ). Комплекс имеет собственный речной флот. Чистая прибыль за 2019 год составила 341 млн руб., выручка — 4,2 млрд руб.

В июне 2020 года Арбитражный суд Красноярского края по собственному заявлению компании признал НЛХК банкротом. Тогда компания указывала, что ее долги составляют около 11 млрд руб. при уровне собственных средств в 1,5 млрд руб. Как пояснял “Ъ” гендиректор управляющей компании НЛХК «РФИ Консорциум» (владеет 29% НЛХК) Андрей Доленко, объявление банкротства «больше техническое» и связано с изменением отношений с банком—залоговым кредитором НЛХК из-за ухудшения ситуации на внешних рынках сбыта. Сейчас на активе введена процедура наблюдения, также «Траст» подал иск на 10 млрд руб. к владельцу «РФИ Консорциума» Мартину Херманссону, заявляя, что «лишен возможности контролировать деятельность предприятия» из-за корпоративного конфликта с ним.

В пресс-службе «Траста» “Ъ” подтвердили, что торги по НЛХК признаны несостоявшимися, так как была подана только одна заявка в рамках аукциона, и банк получает право сделать предложение о продаже объекта этому покупателю. В Segezha Group также подтвердили подачу заявки и сказали, что приобретение НЛХК позволит группе значительно усилить кластер деревообработки в Красноярском крае. В случае покупки Segezha Group увеличит мощности по выпуску пиломатериалов на 30–50%, общая расчетная лесосека группы может увеличиться на 2,2 млн куб. м (текущий объем лесосеки Segezha Group — 8,1 млн куб. м в год). Как пояснил “Ъ” глава Segezha Group Михаил Шамолин, компания намерена создать в Красноярском крае «суперсовременный высокотехнологичный производственный кластер, который обеспечит комплексную переработку всех видов лесосырья».

В последнее время компания активно расширяет свои активы на фоне предстоящего IPO, в рамках которого она намерена привлечь $400–500 млн. В конце декабря АФК «Система» купила ООО «Сибирский лес» и ООО «Бэкхилл» стоимостью около $40 млн, которые также находятся в непосредственной близости к Лесосибирскому ЛДК №1. Консультант агентства WhatWood Марина Зотова отмечает, что в случае приобретения НЛХК Segezha Group станет лидером на российском рынке пиломатериалов по установленным мощностям, и предполагает, что планируемая сделка — еще один шаг к реализации проекта строительства в Красноярском крае ЦБК мощностью 1 млн тонн.

Ольга Мордюшенко