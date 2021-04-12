Поселения Большесосновского района объединятся в округ

Земское собрание Большесосновского муниципального района приняло решение об объединении поселений района в единый муниципальный округ. Как сообщил “Ъ-Прикамье” председатель земсобрания Дмитрий Логинов, это решение было принято единогласно. Ранее депутатам не удалось принять решение, так как при проведении публичных слушаний по вопросу объединения в трех поселениях были обнаружены нарушения. По словам господина Логинова, они были исправлены.

Сейчас решение об объединении должно поддержать краевое заксобрание. После чего поселения района будут объединены в муниципальный округ и потеряют статус самостоятельных муниципальных образований. Выборы в думу округа могут состояться в сентябре в единый день голосования. После чего, депутаты нового представительного органа выберут главу муниципального округа.

Отметим, что после завершения объединительного процесса в Большесосновском районе, в Перми останется только один муниципальный район - Пермский.