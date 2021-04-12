«Роскосмос» сообщил о срыве контрактов из-за санкций США

Один из контрагентов «Роскосмоса» в 2020 году отказался от контракта на запуск спутника из-за американских санкций, сообщил первый замгендиректора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников. По его словам, в прошлом году несколько зарубежных компаний также не стали поставлять комплектующие.

«Вопрос в международной политике, в тех же самых санкциях, они просто в ряде случаев приводят к тому, что, несмотря на более конкурентоспособные предложения российской стороны, заказчик отказывается от контрактов. У нас был, к сожалению, такой пример в прошлом году»,— сказал господин Овчинников в интервью «Интерфаксу».

Он рассказал, что в прошлом году несколько иностранных компаний также отказались поставлять комплектующие, необходимые «Роскосмосу» для выполнения гособоронзаказа, при этом такие элементы не изготавливались на территории России.

«Но за год до этого мы знали, что эти риски есть, и мы начали работать с другим нашим не входящим в госкорпорацию, но российским предприятием по производству этого изделия, и через год оно просто появится. В этом плане страна, отказавшись от поставок, просто создала себе конкурента»,— добавил замглавы «Роскосмоса».

В декабре 2020 года Минторг США ввел ограничения против российских компаний за сотрудничество с военными. В санкционный список впервые были внесены ракетно-космический центр «Прогресс» и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш. Еще до введения санкций глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщал главе NASA, что они ставят под угрозу программу МКС.

Подробнее о российской программе по отказу от зарубежных товаров — в материале “Ъ FM” «Санкции подгоняют импортозамещение».