О чем мы узнавали от Марины Литвинович до ее исключения из ОНК

Во вторник Общественная наблюдательная комиссия Москвы приняла решение об исключении Марины Литвинович. Она состояла в комиссии с конца 2019 года и, по ее словам, за это время успела пообщаться в СИЗО с 3 тыс. человек. “Ъ” напоминает лишь о части новостей из мест заключения, которые становились известны благодаря Марине Литвинович.

В марте 2021 года в изоляторе временного содержания на Петровке, 38 Марина Литвинович поговорила с главой группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борисом Шпигелем, передав ему вопросы от “Ъ”. Арестованный по обвинению в даче взятки предприниматель рассказал, что его дело связано с попыткой отобрать его бизнес, а также пожаловался на серьезные проблемы со здоровьем. Позднее он был госпитализирован.

В феврале 2021 года Марина Литвинович посещала спецприемник в Сахарово, где содержались задержанные после акций протеста в поддержку Алексея Навального. Она сообщила, что всего там находится 812 человек (хотя спецприемник рассчитан на 800). «Провела там (в спецприемнике.— “Ъ” ) целый день, пытались там наладить быт и жизнь. Раздали воду, тапочки, шампунь, мыло, пасту, у кого не было. Проблем очень много, но они потихоньку решаются»,— писала Литвинович.

) целый день, пытались там наладить быт и жизнь. Раздали воду, тапочки, шампунь, мыло, пасту, у кого не было. Проблем очень много, но они потихоньку решаются»,— писала Литвинович. В январе 2021 года Марина Литвинович рассказала, что московские спецприемники переполнены из-за арестованных после митингов в поддержку Алексея Навального. Она сообщила, что из-за нехватки мест часть арестованных разместили в отделениях полиции. Позднее правозащитница сообщила, что задержанные на митингах сутками находятся в автозаках «без еды, воды, возможности сходить в туалет или связаться с родными».

В октябре 2020 года от Марины Литвинович стало известно о том, что ФСИН вводит ограничительные меры в изоляторах Москвы из-за роста заболеваемости коронавирусом, среди которых, например, запрет свиданий для заключенных в СИЗО и запрет на их посещение гражданскими лицами.

С лета 2020 года Марина Литвинович часто посещала бывшего корреспондента “Ъ” и действующего советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, находящегося в СИЗО «Лефортово» и подозреваемого в госизмене. Правозащитница сообщала об общем состоянии Ивана Сафронова, частой смене соседей по камере или необходимости получить теплую одежду.

Также с лета 2020 года Марина Литвинович часто посещала экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Среди прочего она сообщала о давлении на него со стороны следствия и о жалобах господина Фургала на информационную изоляцию. От правозащитницы также стало известно о допросе сына экс-губернатора Антона Фургала, который стал свидетелем по делу отца.

В августе 2020 года Марина Литвинович сообщила, что в СИЗО «Лефортово» находится обвиняемый в получении и распространении гостайны блогер Андрей Пыж, о местонахождении которого не было известно с момента его задержания. Она рассказала об отсутствии у него передач, еды и одежды. Позднее, в октябре 2020 года, от правозащитницы стало известно, где находится другой человек, арестованный по обвинению в госизмене,— физик Александр Луканин.

В феврале 2020 года Марина Литвинович рассказала, что бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и экс-министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов находятся в одной камере в «Лефортово».

В январе 2020 года от Марины Литвинович стало известно, что бывшие сотрудники полиции УМВД по Западному округу Москвы Игорь Ляховец и Максим Уметбаев, проходящие по делу о подкинутых журналисту Ивану Голунову наркотиках, жалуются на давление со стороны следствия. Она также рассказала, что Ляховец «содержится в одной камере с гражданином, ранее отбывавшим наказание, который может оказывать на него психологическое давление».

Ольга Лукьянова