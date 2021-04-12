В майские праздники загрузка казанских отелей составит до 90%

Загрузка казанских отелей в майские праздники в 2021 году в среднем составит от 70 до 90% с учетом пиковых дат. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что индивидуальные брони преобладают над групповыми. Цены на эти услуги в среднем сохраняются на уровне 2019 года, в пиковые даты максимальный рост не превышает 9%.

В пресс-службе добавили, что в марте 2021 года загрузка казанских отелей в среднем составила 51,5%, что более чем на 20% больше, чем годом ранее. На сегодняшний день в городе работают 245 объектов на 8,1 тыс. номеров, в том числе хостелы и 2 тыс. предприятий общепита.

"Ъ-Казань"