ГК «Ростов-Дон» сыграли вничью с «Вайперс»

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» сыграл вничью с норвежской командой «Вайперс» во втором матче 1/4 финала DELO EHF Champions League 2020/21 со счетом 23:23. Ростовская команда не вышла в Финал четырех. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Счет открыла норвежская команда, однако вскоре ростовчанки забили гол. С начала игры «Вайперс» завладели преимуществом в счете. «Ростов-Дон» за первые десять минут матча смог забить только один гол, тогда как норвежки - шесть. В конце первого тайма игрок «Ростов-Дона» Заади реализовала семиметровый, сделав счет матча 11:12. «Чтобы выйти в Финал-4, команде Пера Юханссона требовалось забить на восемь голов больше, чем «Вайперс»», - говорится в сообщении.

Во второй половине матча «Вайперс» удерживали преимущество, нарастив отрыв до трех мячей. В середине тайма «Ростов-Дон» впервые повел в счете — 18:17. Ростовчанки не смогли отыграть необходимое для выхода в финал количество очков: игра завершилась со счетом 23:23.

Наталья Шинкарева