На «Госуслугах» появится шесть новых сервисов

Правительство планирует в этом году запустить шесть новых «суперсервисов» на портале «Госуслуг», сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Конкретные сроки их запуска не уточняются.

«В 2021 году мы планируем запустить еще шесть суперсервисов»,— сказал господин Чернышенко ТАСС. По его словам, будут запущены сервисы:

«Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн»,

«Правосудие онлайн»,

«Рождение ребенка»,

«Утрата близкого человека»,

«Трудовая миграция онлайн»,

«Мое здоровье онлайн».

На портале уже работают сервисы, которые позволяют направить электронное заявление на поступление в вуз на очную бюджетную форму обучения («Поступление в вуз онлайн»), информировать о возникновении прав на меры социальной поддержки («Социальная поддержка онлайн»), следить за ходом исполнительного производства и дистанционно подать ходатайство («Цифровое исполнительное производство»). Также на «Госуслугах» работают сервисы «Трудовые отношения онлайн», «Оформление европротокола онлайн», «Пенсия онлайн» и «Онлайн помощь при инвалидности».

В третьем квартале 2021 года начнет работать новая версия портала «Госуслуг», сейчас она запущена в тестовом режиме. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, в ней меняется формат взаимодействия портала с пользователями. За прошлый год количество обращений на портал выросло почти в два раза, а количество зарегистрированных пользователей превысило 75 млн.