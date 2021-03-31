Минцифры запускает новую версию портала госуслуг

Новая версия Единого портала государственных и муниципальных услуг запущена в тестовом режиме, она сменит текущую версию в третьем квартале 2021 года, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Портал полностью разработан на отечественном ПО, отметил министр.

«Мы открыли сегодня в тесте новую версию портала Госуслуг, и все желающие могут с ней ознакомиться. Сейчас этот новый портал работает в параллель действующему порталу. Я надеюсь, что вот сейчас мы отработаем технологии и в третьем квартале мы сможем старый портал закрыть»,— сказал господин Шадаев на совещании президента с членами правительства.

В новой версии меняется формат взаимодействия портала госуслуг с пользователями, добавил Максут Шадаев. «Теперь многие вещи можно делать в прямом диалоге с порталом, не нужно читать инструкции и регламенты, пользователи задают вопросы, портал отвечает. Фактически портал проводит пользователя через сценарии получения услуг, говорит, какой набор документов нужен в каждом конкретном случае»,— сказал он (цитата по сайту Минцифры).

За прошлый год количество обращений на портал выросло почти в два раза, а количество зарегистрированных пользователей превысило 75 млн, добавил министр. Кроме того, приложение Госуслуги вошло в список программного обеспечения, которое будет прилагаться к предустановке на мобильные устройства с 1 апреля.