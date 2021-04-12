Госкомитет по жилстройнадзору возглавил руководитель Росимущества в Башкирии

Исполняющим обязанности председателя госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору назначен руководитель республиканского управления Росимущества Андрей Агапов, сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании.

Глава представил Андрея Агапова как компетентного человека, «обладающего необходимыми знаниями и человеческими качествами». «У нас было определенное видение необходимости более эффективной работы госкомитета по жилстройнадзору. Очень надеемся, что вы туда вдохнете энергию и более эффективную работу», – обратился к нему Радий Хабиров.

Ильдар Шафиков, возглавлявший госкомитет с 2015 года, в марте был отправлен в отставку. Премьер-министр Андрей Назаров сообщал, что чиновник не смог справиться с резким повышением стоимости отопления. Ранее жители Уфы жаловались на выросшие в несколько раз платежи за декабрь и январь.

Андрей Агапов в 1998 году окончил Оренбургский государственный аграрный университет по специальности «юриспруденция, финансы и кредит», в 2001 году – Башкирский государственный аграрный университет. С 1998 по 2003 годы работал в Башкирском государственном аграрном университете. С 2003 года по 2013 год занимал руководящие должности в органах исполнительной власти Башкирии. С 2013 года возглавлял территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Башкирии. Является кандидатом юридических наук.

Влада Шипилова