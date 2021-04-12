На Кубани в марте 2021 года продали 5,9 тысяч легковых автомобилей

В Краснодарском крае в марте 2021 года продали 5,9 тыс. легковых автомобилей. Это на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает аналитическое агентство «Автостат Инфо».

Кубань заняла по этому показателю четвертое место с долей рынка в 4,39%. Кроме того, Краснодарский край стал единственным регионом, показавшим положительную динамику продаж среди 10 регионов-лидеров по количеству проданных легковых автомобилей.

Лидером сегмента стали Москва (18,6 тыс.), Московская область (11,1 тыс.) и Санкт-Петербург (8,7 тыс.). В целом, по итогам марта 2021 года продажи легковых автомобилей в России снизились на 14,3%, составив 135,4 тыс. шт. Самыми востребованными у покупателей моделями стали Lada Vesta, Kia Rio и Lada Granta.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, за февраль 2021 года на Кубани продали 4454 легковых автомобиля. Это на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По этому показателю Кубань также заняла четвертое место в России.

Алексей Белянин