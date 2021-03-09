Кубань заняла четвертое место по продажам легковых автомобилей в феврале 2021 года

В Краснодарском крае в феврале 2020 года продали 4454 легковых автомобиля. Это на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По этому показателю Кубань заняла четвертое место в России с долей рынка 4,71%. Больше всего легковых машин в России продали в Москве (14,6 тыс.), Подмосковье (8,2 тыс.) и Татарстане (4,9 тыс.).

В целом в России в минувшем месяце объем продаж легковых автомобилей составил 103,2 тыс. штук – на 4,5% меньше, чем годом ранее. Самыми популярными моделями по-прежнему остаются Lada Vesta, Kia Rio и Hyundai Creta.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодаре в январе 2021 года продали 1207 новых автомобилей. Это на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди топ-10 городов-миллионников по объемам продаж Краснодар занял пятое место с долей рынка 1,26%.

В Краснодарском крае в январе 2021 года продали 824 автомобиля Lada. Это на 30,1% больше, чем годом ранее. По этому показателю регион занимал шестое место в России. Кроме того, в январе 2021 года продали 595 автомобилей Kia. Это на 11,7% меньше, чем годом ранее.

Алексей Белянин