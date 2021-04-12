На выборах президента Эквадора побеждает правоцентрист Лассо

Бывший банкир, представитель правоцентристского «Движения КРЕО» Гильермо Лассо набирает около 53% голосов на втором туре президентских выборов. Его конкурент, представитель левого альянса «Союз во имя надежды» Андрес Араус признал поражение.

«Я поздравляю его с победой на выборах сегодня»,— сказал господин Араус (цитата по AFP).

Как отмечает AP, точные результаты еще неизвестны, подсчитано 90% голосов. Представители левого движения возглавляли страну на протяжении больше десяти лет. Гильермо Лассо на прошлых двух президентских выборах занимал вторые места. Он выступает за свободный рынок и сближение Эквадора с международными организациями.

В первом туре первое место занял Андрес Араус с почтb 33% голосов. Гильермо Лассо в первом туре набрал около 20% — он на полпроцента опередил представителя «Движения за многонациональное единство Пачакутик» Яку Переса.