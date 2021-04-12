«Мортал Комбат» возглавил российский кинопрокат на выходных

Фильм «Мортал Комбат» стал лидером кинопроката в России с СНГ за прошедший уикенд. Он собрал 493 млн руб., сообщил портал kinobusiness.com.

Лидеры кинопроката 8–11 апреля:

«Мортал Комбат» — 493 млн руб.,

«Майор Гром: Чумной Доктор» — 66,6 млн руб. (всего — 213 млн руб.),

«Годзилла против Конга» — 67,4 млн руб. (860 млн руб.),

«100% волк» — 46,6 млн руб.,

«Райя и последний дракон» — 20,1 млн руб. (903,5 млн руб.).

Как отмечает портал, голливудское кино возглавляет прокат седьмой раз подряд. Ранее лидерами были «Том и Джерри», «Райя и последний дракон» (три раза) и «Годзилла против Конга» (два раза).

Подробнее о прокате фильма — в материале “Ъ FM” «"Мортал Комбат" подготовил fatality для проката».