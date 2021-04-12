Сбербанк проиграл суд в споре о контроле над «Арт-отелем» и Ramada Plaza в Воронеже

Воронежский областной суд в апелляции отказал Сбербанку в одной из жалоб на решение Центрального райсуда Воронежа в рамках спора об обращении взыскания на доли бизнесменов Павла Какалии и Александра Муштаева в ООО «Стройсервис». Компании принадлежат воронежские «Арт-отель», Ramada Plaza и доля в ТРЦ «Галерея Чижова».

Райсуд в марте не стал удовлетворять иск Сбербанкам об обращении взыскания на принадлежащие отельерам, но заложенные в банке доли — по 50% уставного капитала «Стройсервиса». Суд рассмотрел иск и не отказал в нем, однако счел, что он был подан с нарушением правил подсудности, так как «спор является корпоративным». Поэтому первая инстанция вынесла определение о передаче иска в арбитражный суд Воронежской области. Сбербанк с этим не согласился и пытался оспорить.

«Определение оставлено без изменения»,— сообщается в картотеке областного суда. Ответчиком проходил директор и соучредитель «Стройсервиса» Павел Какалия.

Всего Сбербанк подавал две жалобы на решение Центрального райсуда, господин Какалия выступает ответчиком по обоим. Вторая будет рассмотрена до конца апреля.

Господа Какалия и Муштаев выступили поручителями по долгам компании на 2,98 млрд руб. и заложили под них доли в бизнесе. Сумма накопилась по шести кредитным линиям 2012–2017 годов. Сбербанк потребовал взыскания с отельеров как с физлиц всех долгов и их долей в «Стройсервисе». В случае успеха в споре о взыскании долей банк фактически станет собственником воронежских пятизвездочных гостиниц «Арт-отель» и Ramada Plaza, а также 15% недвижимости торгово-делового комплекса «Галерея Чижова», в строительстве которого господа Какалия и Муштаев участвовали как соинвесторы структур депутата Госдумы от региона Сергея Чижова.

Подробнее о конфликте — в материале “Ъ-Черноземье” «Отсуживание в номерах».

Сергей Калашников