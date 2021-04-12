Лавров призвал к переговорам по запрету вооружения в космосе

Глава МИД России Сергей Лавров выступил за начало переговоров по запрету размещения вооружения и применения силы в космосе. По его мнению, пока такой договор не разработан, стабилизировать ситуацию может «выдвинутая Россией и ставшая международной» инициатива по неразмещению первыми оружия в космосе.

«Последовательно исходим из того, что только гарантированное предотвращение гонки вооружений в космосе позволит обеспечить возможность его использования в созидательных целях, на благо всего человечества. Выступаем за начало переговоров по разработке международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение там любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой»,— говорится в обращении господина Лаврова ко Дню космонавтики.

Министр предложил взять за основу нового документа российско-китайский проект договора, внесенный на Конференции по разоружению в Женеве в 2014 году. МИД России отметил, что три десятка государств уже стали участниками совместных заявлений о неразмещении первыми оружия в космосе.

США обвиняют Россию в «провокационном поведении» в космосе. В конце прошлого года Вашингтон заявил, что Москва запустила спутник, который осуществлял маневры вблизи американского правительственного спутника. В США считают, что он обладает признаками космического оружия. Также Вашингтон обвинял Москву в испытании противоспутниковой ракеты.

Зачем Россия договаривается об отказе от оружия в космосе,— в материале “Ъ” «Путь в мирный космос лежит через Африку».