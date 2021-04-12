Главе Калмыкии грозят родственными связями

Бывший первый зампред парламента Калмыкии, экс-лидер фракции «Единая Россия» (ЕР) Саглар Бакинова, лишившаяся своих постов из-за критики главы республики Бату Хасикова, возглавила местное отделение Комитета поддержки Владимира Путина. Создатель организации племянник президента Роман Путин назвал «позитивным опытом» создание межфракционной депутатской группы, выступившей против главы Калмыкии. Ранее эти депутаты планировали вынести господину Хасикову вотум недоверия, но не смогли собрать нужное число голосов. Эксперт считает, что калмыцкий комитет может завоевать популярность и повлиять на результаты осенних выборов в Госдуму.

Решение о назначении Саглар Бакиновой руководителем калмыцкого комитета поддержки Владимира Путина (КПВП) было принято в ходе визита в республику председателя всероссийского КПВП, двоюродного племянника президента Романа Путина. Как рассказала “Ъ” госпожа Бакинова, в число 15 членов комитета вошли участники межфракционной группы, сформированной в Народном хурале в противовес поддерживающим Бату Хасикова единороссам, а также ряд общественников. «Мы озвучиваем проблемы, существующие в республике, говорим о том, что ее руководство демонстрирует неэффективные управленческие качества, и работаем только на президента России. Мы вырабатываем единый алгоритм решения задач на территории республики и будем двигаться в соответствии с планом, который обсудим и утвердим»,— отметила Саглар Бакинова.

В Калмыкии Роман Путин встретился с участниками межфракционной группы и провел круглый стол на тему «Реформы Владимира Путина: значение, реализация, перспективы (на примере Республики Калмыкия)». На следующий день, выступая на аналогичном мероприятии в Волгограде, господин Путин назвал позитивным калмыцкий опыт создания межфракционной группы, выступившей против главы республики. «В Калмыкии люди устали от того, что их не слышит местная, республиканская власть. Часто — приезжие представители этой власти. Немногие команды со стороны могут выстроить конструктивные отношения с местными элитами. В Калмыкии это не получилось»,— заявил глава комитета. Он также выразил мнение, что из-за высокой вероятности выдвижения независимого от власти кандидата выборы в Госдуму по Калмыцкому округу могут оказаться непредсказуемыми.

Саглар Бакинова сообщила “Ъ”, что республиканские власти уже начали информационное противостояние новому комитету.

«Ставится под сомнение сама идея создания общественной площадки. В принципе это было ожидаемо, в этом состоянии мы находимся уже восьмой месяц и понимаем, что, кроме нас, никто не займется существующими проблемами. Позитивные перемены возможны только с отставкой Бату Хасикова»,— отметила она. В администрации главы Калмыкии создание комитета не прокомментировали.

Как сообщал “Ъ”, отставки господина Хасикова группа депутатов добивается с октября 2020 года. Тогда четыре единоросса, три коммуниста и два справоросса, в том числе лидеры соответствующих фракций, написали письмо Владимиру Путину, в котором обвинили главу Калмыкии в потере контроля над политической и социальной ситуацией в регионе. Позже они объединились в межфракционную группу. В ответ президиум политсовета калмыцкого отделения ЕР обвинил Саглар Бакинову в дискредитации партии и лишил ее поста лидера фракции. Госпожу Бакинову также сняли с должности первого замсекретаря республиканского отделения ЕР, а в ноябре по инициативе Бату Хасикова был упразднен и занимаемый ею пост первого вице-спикера хурала — теперь она обычный депутат.

ЕР контролирует в хурале 21 место из 27, КПРФ — четыре, «Справедливая Россия» — два.

Члены межфракционной группы не раз пытались включить в повестку вопрос о вотуме недоверия главе республики, но не смогли собрать требуемые для этого голоса трети депутатов.

В декабре 2020 года о добровольном сложении полномочий объявил один из подписантов письма единоросс Анатолий Баулкин, заявивший, что «руководство республики не хочет видеть в собрании независимых депутатов, начались политические репрессии».

Зампред Народного хурала Николай Нуров сказал “Ъ”, что после сложения полномочий господином Баулкиным вопрос о недоверии главе не поднимался. «Мы теперь не набираем девять человек, поэтому смысла поднимать вопрос нет»,— пояснил он. Однако Саглар Бакинова сказала “Ъ”, что «вопрос вотума недоверия не снят с повестки» и «тема открыта».

Политолог Андрей Серенко считает, что калмыцкий КПВП может стать «точкой сборки региональной элиты»: «Интерес, насколько мне известно, к нему проявляют большой. Самые разные люди хотели бы быть рядом с этим проектом. При умелой работе структура может быстро завоевать популярность, и поддержка комитетом какого-либо кандидата на выборах может "выстрелить"». Кроме того, в ситуации политической нестабильности комитет может стать площадкой для обсуждения проблем, добавляет эксперт.

Сергей Петунин, Саратов