Лавров рассчитывает на возобновление полетов на курорты Египта в ближайшее время

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о заинтересованности Москвы в восстановлении авиасообщения с курортными городами Египта. Он рассчитывает, что полеты чартерных рейсов из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду будут возобновлены в ближайшее время.

«Хотел бы подтвердить нашу заинтересованность в восстановлении регулярного авиасообщения между Россией и египетскими курортными городами. За последние годы профильные специалисты двух стран проделали большую совместную работу в этом направлении. Рассчитываю, что полеты чартерных рейсов из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду будут возобновлены уже в ближайшее время»,— сказал господин Лавров египетской газете «Аль-Ахрам». Перевод интервью опубликован на сайте МИД РФ.

Сергей Лавров отметил, что отношения России и Египта «поступательно развиваются по многим направлениям». По его словам, поддерживается политический диалог. Министр считает, что у сотрудничества в сфере туризма хорошие перспективы. «Египетские курорты давно стали излюбленным местом отдыха многих россиян. Для Египта же приток иностранных туристов в страну – важный источник пополнения бюджета»,— добавил глава МИД РФ.

Полеты между двумя странами полностью прекратились в ноябре 2015 года после подрыва пассажирского самолета «Когалымавиа» над Синайским полуостровом. Тогда погибли 224 человека. До катастрофы Египет был одним из двух наиболее востребованных направлений массового организованного отдыха россиян наряду с Турцией. Авиавласти Египта в феврале 2021 года сообщили, что стороны достигли «принципиальной договоренности о возвращении чартеров», но конкретную дату не называли.

Подробнее о планах по возобновлению авиасообщения — в материале “Ъ” «Египет ждет россиян весной».